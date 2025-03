Barça, pazza rimonta: da 0-2 a 4-2 con l'Atletico

Partita con finale emozionante quella andata in scena tra Atletico Madrid e Barcellona: i padroni di casa si portano avanti di due reti al 70', ma i blaugrana pareggiano in sei minuti e poi trovano nel recupero i gol della vittoria per 4-2 che li proietta in testa col Real Madrid (una partita in meno per Flick)

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 2-4

45' Alvarez (AM), 70' Sorloth (AM), 72' Lewandowski (B), 78', 98' Ferran Torres (B), 92' Yamal (B)



Una settimana da dimenticare per l'Atletico Madrid, uno scatto che può decidere una stagione intera per il Barcellona. Il big match del 'Metropolitano' si conclude con una pazza rimonta blaugrana: sotto di due gol a venti minuti dal termine, con due reti nei minuti di recupero che valgono l'aggancio al Real Madrid in testa alla classifica e con i ragazzi di Flick che hanno la gara contro l'Osasuna da recuperare. Scivolano a -4, invece, i Colchoneros che perdono anche l'imbattibilità casalinga dopo aver già detto addio qualche giorno fa alla Champions, terminata ai rigori contro i cugini Blancos.

La cronaca dell'incontro

I gol arrivano quasi esclusivamente nella ripresa, ma le emozioni sono tante già anche nel primo tempo. Specie nel suo epilogo, quando Lewandowski scatta sul filo del fuorigioco e coglie una clamorosa traversa. Neanche 30 secondi dopo, sul versante opposto, Griezmann illumina per Giuliano Simeone che confeziona il vantaggio comodo di Julian Alvarez. Si prosegue così fino al 70' con la pressione blaugrana e le ripartenze dell'Atletico che arriva anche al raddoppio: questa volta è Sorloth a metterci la firma che porta il bilancio a 6 gol in 6 partite contro i catalani. Il Barça mette palla al centro e immediata arriva la rete che riapre l'incontro, con uno splendido controllo e mancino di Lewandowski, sei minuti dopo poi ecco il parziale 2-2 grazie al colpo di testa di Ferran Torres. A questo punto i blaugrana credono all'impresa e la completano nell'extratime, anche con un po' di fortuna: Lamine Yamal sterza sul mancino e calcia da fuori, trovando la deviazione decisiva di Reinildo che beffa Oblak tra i pali. All'ultima azione prima del triplice fischio c'è anche tempo per la doppietta di Ferran Torres che ruba palla e chiude la sfida sul 4-2. Il Barcellona vola a 60 punti in classifica, Simeone va a -4.