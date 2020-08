Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Koeman: "Messi? Non so se devo convincerlo a restare"

Prime parole per Koeman da allenatore del Barcellona: "Messi? Non so se devo convincerlo, ma lo voglio nella mia squadra. Lui è uno che vince le partite. Ha un contratto, se mantiene il rendimento di sempre, contentissimo che resti. Parleremo con lui, che è il capitano della squadra, ma anche con altri giocatori. Dobbiamo prendere delle decisioni, ma nel caso di Messi, speriamo continui per molti anni qui"