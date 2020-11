Gli inglesi hanno un detto: "from hero to zero", come passare da un momento magico a un incubo. Ed è quello che è successo in Spagna al portiere del Vinarós nel match contro il Peñiscola. Ma un episodio simile si era già visto in Bundes nel 2004

From hero to zero, l'equivalente del nostro dalle stelle alle stalle. È esattamente quello che è successo negli ultimi minuti della partita tra Vinarós e Peñiscola. Il minuto è il numero 95 e le ultime speranze del club in casa (il Vinarós) spingono anche il portiere a salire in attacco sul calcio di punizione "della disperazione". Sarà clamoroso gol del pareggio, e nemmeno di testa in mischia, ma sullo sviluppo dell'azione e con un gran destro vicino al palo. Eroe. Ma la beffa è dietro l'angolo, anzi, vicina al cerchio di centrocampo. L'autore del gol torna tra i pali ancora incredulo per quanto accaduto, ma soprattutto distratto; e allora ecco il pallonetto da cinquanta metri per l'immediato nuovo vantaggio del Peñiscola. Non il primo caso nel mondo del calcio…