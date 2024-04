Colpo di scena in casa Barcellona: secondo il Mundo Deportivo Xavi potrebbe restare in panchina anche il prossimo anno. Lo scorso gennaio, l'allenatore aveva annunciato l'addio al club al termine della stagione, spiegando che non avevano bisogno di lui e che non si dava il giusto valore al suo lavoro. Da quel momento sono cambiate tante cose: la società e i giocatori hanno più volte espresso la volontà di proseguire insieme. L'esplosione di alcuni talenti e la possibilità di inaugurare da allenatore del Barça il Camp Nou rinnovato potrebbero convincerlo a restare fino al 30 giugno 2025, quando peraltro scadrà il suo contratto.

