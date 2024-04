Il presidente del Barcellona non ha escluso di richiedere la ripetizione del Clasico a causa del gol fantasma non assegnato a Yamal. Ricordiamo che nella Liga non viene utilizzata la goal line technology. "Se capiremo che c'è stato un errore di valutazione come pensiamo, intraprenderemo tutte le azioni opportune per cambiare la situazione", ha dichiarato Laporta

