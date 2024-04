In Spagna l'Arenteiro costretto a schierare tra i pali il preparatore dei portieri a causa dell'indisponibilità dei tre della rosa: due sono infortunati, mentre il terzo non può giocare perché il suo cartellino appartiene... agli avversari TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo averli “preparati”, adesso dovrà sostituirli. È l’incredibile storia che viene dalla Spagna, dove l’Arenteiro (club di terza divisione) si vede costretto a schierare in porta il preparatore dei portieri, per la prossima gara di campionato contro il Deportivo La Coruna. E così, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che Diego Rivas è stato aggregato alla prima squadra. “Diego Rivas, fino ad oggi preparatore dei portieri, diventa un giocatore della prima squadra”, si legge. “L’inserimento è stato attivato ed ora è disponibile per Deportivo-Arenteiro. Vogliamo ringraziare Diego per il grande impegno profuso per il nostro club in una situazione così delicata”.

Tre portieri out Situazione delicata creatasi dopo gli infortuni di due dei tre portieri della rosa (il primo e il terzo), mentre un altro non può essere schierato a causa di un’incredibile coincidenza, che vuole che in questa giornata si giochi proprio contro il Deportivo La Coruna, ossia l’unica squadra… che non può affrontare. Ricapitolando, se Diego Garcia e Manu Figueroa sono out per infortunio, Pablo Brea, secondo portiere dell’Arenteiro, è in prestito dal Deportivo e il regolamento in Spagna impone che un giocatore non possa essere schierato contro il club che ne detiene il cartellino.