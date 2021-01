Le elezioni per la presidenza del Barcellona, inizialmente previste per domenica scorsa ma rinviate a causa della pandemia, sono state riprogrammate per il 7 marzo. A comunicarlo è lo stesso club blaugrana, con un comunicato ufficiale: "Dopo essere stata costretta a rinviare le elezioni a causa delle restrizioni imposte dal governo regionale catalano a causa della pandemia Covid-19, la commissione di gestione transitoria ha deciso di convocare le elezioni per il comitato direttivo il 7 marzo 2021".



La campagna elettorale dei tre candidati ufficialmente selezionati (Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa), iniziata il 15 gennaio, proseguirà fino al 5 marzo. Dopo che il governo regionale della Catalogna ha autorizzato il voto per corrispondenza all'interno delle organizzazioni sportive, il Barcellona "ha già compiuto i passi necessari per rendere possibile questa modalità", si legge nella nota. I soci che lo desiderano possono recarsi negli uffici postali vicino alle loro case per votare per il futuro presidente, gli over 65 possono votare per posta direttamente da casa.