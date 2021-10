Non ha mai nascosto il suo amore per i blaugrana, Luis Suarez. Lo ha fatto anche nel corso della sfida tra l'Atletico e la sua ex squadra. Dopo aver segnato il 2-0, che ha sigillato il match, ha prima chiesto scusa ai tifosi del Barcellona, poi ha esultato mimando una telefonata. Cè chi ha visto nel suo gesto un 'messaggio' a Koeman. Lui l'ha spiegata così: "Era un gesto deciso con i miei figli. È dedicato alla gente che sa che ho ancora lo stesso numero, non per lui. Ma se se la vuole prendere..."