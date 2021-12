Le parole del presidente del Barcellona, Laporta: "Sono contento di essere accanto a te, Sergio. È come se rappresentassi tutte le squadre per cui hai giocato. Sei arrivato qui con grande voglia e pensiamo che tu abbia preso la decisione più corretta. Hai tutto il nostro appoggio, siamo qui per te. Sei stato un giocatore di fama internazionale, un goleador nato ed apprezzato in tutto il mondo. Ciò che hai seminato nel calcio, anche per la simpatia e la professionalità, ha significato tanto e sicuramente lo raccoglierai in futuro. Te lo meriti"