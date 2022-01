Barça, il presidente Laporta positivo al Covid

Nuovo caso Covid nel Barcellona. Il presidente Joan Laporta è risultato positivo al tampone molecolare effettuato martedì pomeriggio dopo aver avuto un contatto diretto con persone contagiate dal virus. Dopo un primo test antigenico negativo, Laporta ha effettuato il molecolare che ha dato esito positivo. Il numero uno dei blaugrana, già in isolamento, asintomatico e in buona salute, non si recherà né a Linares, dove mercoledì la squadra di Xavi giocherà in Copa del Rey, né sarà presente a Granada sabato prossimo. Sarà assente per precauzione anche il vicepresidente Rafael Yuste che, tuttavia, ha effettuato un tampone molecolare con risultato negativo.