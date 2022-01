Barça, Pedri e Ferran Torres positivi al Covid-19

Nuovo stop per i due spagnoli in una stagione segnata dagli infortuni. "Entrambi i giocatori sono in buona salute e isolati in casa" scrive il Barcellona in una nota

Non inizia nel migliore dei modi l'esperienza al Barcellona di Ferran Torres. Nello stesso giorno della presentazione al Camp Nou, il giocatore spagnolo è risultato positivo al Covid-19. Tampone positivo non solo per Ferran Torres, ma anche per Pedri. "I giocatori - scrive il Barcellona in una nota - Sono in buona salute e isolati in casa". Per i blaugrana sono 12 casi covid in poco tempo. Nei giorni scorsi, infatti, erano risultati positivi Dest, Coutinho, Ez Abde, Dembele, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Balde, Umtiti e Lenglet. Gli ultimi due, tuttavia, sono già tornati a disposizione di Xavi contro il Maiorca.