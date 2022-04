L'attaccante portoghese ha annunciato di aver terminato anticipatamente la stagione a causa di un problema fisico: "Mi vedo impossibilitato ad aiutare la squadra in questo finale di stagione. Non mi resta che tifare l'Atleti da fuori". Salterà, tra le altre, il derby contro il Real Madrid della 35^ giornata

Joao Felix: "Ho finito la stagione"

L'attaccante dell'Atletico Madrid ha annunciato la fine della sua stagione: "Purtroppo, la notizia non è quella che desideravo dare. È con profonda tristezza che mi vedo impossibilitato ad aiutare la squadra in questo finale di stagione. Non mi resta che tifare l'Atleti da fuori e lavorare duro durante il mio periodo di guarigione, per tornare in campo più forte".