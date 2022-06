Dopo quasi un anno di assenza dai campi da calcio Gennaro Gattuso torna in panchina. Lo farà nella Liga con il Valencia di Peter Lim che ha comunicato ufficialmente l'addio a Pepe Bordalas, che aveva un contratto fino al 2023, e ha deciso di affidarsi all'ex allenatore del Napoli. La trattativa è stata condotta da Jorge Mendes. Gattuso ha firmato un contratto di due anni a 3 milioni di ingaggio più bonus per la eventuale vittoria della Liga o per la qualificazione in Champions o in Europa League. Gattuso è il terzo allenatore italiano nella storia del Valencia dopo Claudio Ranieri (1997-1999 e 2004-2005) e Cesare Prandelli (da settembre a dicembre 2016).

Per Gattuso terza esperienza all'estero

Per Gattuso si tratta della terza esperienza da allenatore lontano dall'Italia. La sua carriera in panchina, infatti, è iniziata al Sion, in Svizzera, nel 2013. Poi il breve passaggio da Palermo, prima di approdare l'anno successivo all'OFI Creta in Grecia. Gattuso dopo l'esperienza al Napoli lo scorso anno si era accordato con la Fiorentina ma dopo soli 23 giorni dalla firma del contratto si separò dai viola per delle divergenze sul mercato