Barça, tris all'Osasuna: ora è primo a +3 sul Real

I catalani vincono il recupero contro l’Osasuna, rinviato l’8 marzo per la morte del medico della squadra, e vanno in testa alla Liga a +3 sul Real Madrid, quando mancano dieci giornate alla fine del campionato spagnolo. Le reti di Ferran Torres e Dani Olmo su rigore nel primo tempo, Lewandowski nella ripresa

Al Barcellona bastano venti minuti per chiudere la pratica Osasuna e per prendersi la testa solitaria della Liga. Nel recupero della 27^ giornata del campionato spagnolo, in programma lo scorso 8 di marzo ma rinviato per la morte di Carles Minarro Garcia, il medico sociale dei blaugrana, la squadra allenata da Flick affrontava l’Osasuna. Catalani già avanti dopo 11 minuti con la rete di Ferran Torres, che poco dopo sfiora anche la doppietta colpendo la traversa su punizione. E al 21’, un rigore trasformato da Dani Olmo dava già la tranquillità al Barça, che nel secondo tempo trovava il 3-0 con il 23esimo gol in Liga del capocannoniere Lewandowski.

BARCELLONA-OSASUNA 3-0

Marcatori: 11’ Torres, 21’ rig. Olmo, 77’ Lewandowski