Il giovane allenatore romano, dopo 11 stagioni passate al Levante, si sta mettendo in mostra alla guida del piccolo Mirandes, in Segunda Division spagnola. La squadra, che ha sede in una città di soli 30mila abitanti, non è mai arrivata in Liga, ma in questa stagione, per la prima volta nella sua storia, è in lotta per la promozione. Merito proprio di Lisci, che sta diventando un'istituzione per il calcio spagnolo