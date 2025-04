Una 'chiacchierata tecnica' aspettando l'azione in pista: gomme, telaio, pedaliere e il punto giusto in cui il pilota deve fermarsi sulla piazzola del pit-stop (sembra facile ma... non lo è!). La Ferrari porta aggiornamenti in Baharin, a partire dal fondo. E poi uno sguardo molto da vicino al box McLaren a quella che possiamo definire 'ala della discordia'...