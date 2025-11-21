Crujiff, Pep e il DNA del Barcellona

Quando oggi si pensa al Barcellona, si pensa immediatamente a uno stile e a un'idea di calcio ben definiti, ma non è sempre stato così. Il merito di questo cambiamento è del Profeta olandese Johan Crujiff e di chi ha portato avanti il cammino da lui intrapreso: Frank Rjikaard e, soprattutto, Pep Guardiola. La nuova puntata del podcast '90/10 Storie di Calcio con Stefano Borghi' è dedicata proprio alla nascita e allo sviluppo del 'DNA Barca'