Real, Mbappé salta Supercoppa per infortunio

Kylian Mbappé non sarà a disposizione di Xabi Alonso per la Supercoppa di Spagna, in programma dal 7 all'11 gennaio in Arabia Saudita. L'attaccante francese - già costretto a saltare il match di Liga vinto 5-1 contro il Real Betis - ha una distorsione alla caviglia sinistra e non è stato inserito tra i convocati dall'allenatore. Il Real Madrid sfiderà in semifinale l'Atletico Madrid giovedì 8 gennaio e poi scenderà in campo nell'eventuale finale contro Athletic Bilbao o Barcellona domenica 11 gennaio. Ancora da valutare gli esatti tempi di recupero di Mbappé.