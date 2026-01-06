Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Real Madrid, infortunio Mbappé: il francese salta la Supercoppa di Spagna

real madrid

L'attaccante francesce costretto a saltare la Supercoppa di Spagna per una distorsione al ginocchio sinistro. Il Real Madrid dovrà fare a meno del suo fuoriclasse per la semifinale contro l'Atletico Madrid (8 gennaio) e anche per l'eventuale finale in programma 3 giorni dopo contro Athletic Bilbao o Barcellona

Kylian Mbappé non sarà a disposizione di Xabi Alonso per la Supercoppa di Spagna, in programma dal 7 all'11 gennaio in Arabia Saudita. L'attaccante francese - già costretto a saltare il match di Liga vinto 5-1 contro il Real Betis - ha una distorsione alla caviglia sinistra e non è stato inserito tra i convocati dall'allenatore. Il Real Madrid sfiderà in semifinale l'Atletico Madrid giovedì 8 gennaio e poi scenderà in campo nell'eventuale finale contro Athletic Bilbao o Barcellona domenica 11 gennaio. Ancora da valutare gli esatti tempi di recupero di Mbappé.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Liga: Altre Notizie

Real, Mbappé salta Supercoppa per infortunio

real madrid

L'attaccante francesce costretto a saltare la Supercoppa di Spagna per una distorsione al...

Real, si ferma Mbappé: distorsione al ginocchio

real madrid

La stella del Real Madrid Kylian Mbappé ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro....

Barcellona, Araujo si ferma per problemi personali

dalla spagna

Araujo, difensore del Barcellona, ha chiesto al club di fermarsi per un periodo di tempo non...

Barcellona, sabato il ritorno al Camp Nou

Liga

Dopo più di due anni dall'ultima volta, il Barcellona è pronto a tornare al Camp Nou: lo stadio...

Sei a Barcellona e Leo Messi passa alle tue spalle

a barcellona

Forse l'avrete pensato anche voi vedendo le foto pubblicate qualche giorno fa da Messi in un Camp...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE