Il Real Madrid perde al Bernabeu contro il Getafe e si fa sfuggire l’occasione di riavvicinarsi in classifica alla capolista Barcellona, che ora ha un vantaggio di 4 punti sui madrileni. A decidere il posticipo della 26esima giornata di Liga è un super gol nel primo tempo di Martin Satriano, attaccante uruguaiano ex di Inter ed Empoli che al 38’ si inventa un destro al volo dal limite dell’area che non lascia scampo a Courtois. Senza Mbappè infortunato, Vinicius non basta a risollevare i ‘Blancos’, che col Getafe hanno fatto esordire dal 1’ il centrocampista canterano Thiago PItarch, 18 anni e 7 mesi. Nel finale espulso anche Mastantuono, che ha detto qualcosa all’arbitro coprendosi la bocca.