La squadra di Arbeloa sconfitta in casa dal Getafe: decisivo un gol dell’ex attaccante nerazzurro Satriano. Con questo risultato, il Real resta a -4 dalla capolista Barcellona, che sabato ha vinto contro il Villarreal. La squadra di Arbeloa mercoledì è attesa dall'andata degli ottavi di Champions contro il City
Il Real Madrid perde al Bernabeu contro il Getafe e si fa sfuggire l’occasione di riavvicinarsi in classifica alla capolista Barcellona, che ora ha un vantaggio di 4 punti sui madrileni. A decidere il posticipo della 26esima giornata di Liga è un super gol nel primo tempo di Martin Satriano, attaccante uruguaiano ex di Inter ed Empoli che al 38’ si inventa un destro al volo dal limite dell’area che non lascia scampo a Courtois. Senza Mbappè infortunato, Vinicius non basta a risollevare i ‘Blancos’, che col Getafe hanno fatto esordire dal 1’ il centrocampista canterano Thiago PItarch, 18 anni e 7 mesi. Nel finale espulso anche Mastantuono, che ha detto qualcosa all’arbitro coprendosi la bocca.
Real ko, il Barcellona è a +4 in classifica
Per Alvaro Arbeloa, subentrato a gennaio a Xabi Alonso e già eliminato dalla Copa del Rey contro l’Albacete (Serie B spagnola), si tratta della seconda sconfitta in Liga. Con questo ko, il Real resta a quota 60 punti, a -4 dal Barcellona, che ha 64 punti e sabato ha vinto contro il Villarreal. E mercoledì, a Madrid è attesto il Manchester City per l’andata degli ottavi di Champions.