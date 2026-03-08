Offerte Sky
"Hai la nostra maglia?": l'appello del Celta e la mitica risposta di Madonna

SUI SOCIAL
Profilo Instagram del Celta Vigo

Divertente siparietto social tra la società spagnola e la pop star internazionale. La presidente del Celta nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla cantante, chiedendole se conservasse la storica maglia della squadra indossata nel suo concerto a Vigo nel luglio del 1990. La risposta di Madonna è arrivata ed è stata positiva: "Sì, è tra i miei archivi. La indosso e rappresento il club nel suo spirito"

Cosa ci faceva Madonna con una maglia del Celta Vigo il 29 luglio 1990? La indossava durante un suo concerto organizzato a Balaidos, lo stadio del Celta nella città di Vigo. Un evento indimenticabile per la comunità galiziana. Proprio per questo, nei giorni scorsi, è stata pubblicata sugli account social del club una lettera della presidente della società, Marian Mourino Terrazo. Destinataria? La cantante americana. Si chiedeva se fosse ancora in possesso di quella maglia portata quasi 36 anni fa, considerata un vero e proprio cimelio storico per il club. 

La risposta di Madonna si è fatta attendere qualche giorno, ma è arrivata. La pop star ha risolto ogni dubbio rispondendo su X a un post del Celta Vigo. Il club, prima della sfida di venerdì sera contro il Real Madrid, ha organizzato nel pre-partita un tributo a quel concerto, trasmettendone le immagini sugli schermi dello stadio e facendo reinterpretare uno dei successi della cantante, Like a Prayer, dal gruppo di musica locale SonDeSeu. Non solo: i giocatori del Celta sono entrati in campo con la maglia numero 5 sulle spalle, quella che Madonna indossava in quell'occasione, e davanti la scritta "Do you have it?", che riprendeva la richiesta della presidente nella lettera. La diretta interessata ha apprezzato e ha scritto: "Quella maglia è nei miei archivi. La indosso e rappresento lo spirito della vostra squadra".

Tutto è bene quel che finisce bene. La maglia è salva, l'eredità materiale ed emozionale di quel concerto a Vigo è più viva che mai. E il Celta non poteva di certo non ringraziare la celebrità. Regina una volta, regina sempre. Della musica, di Vigo e del Celta. 

