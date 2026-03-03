Il 3-0 non basta al Barcellona: Atletico in finale

Si è a lungo respirata aria di remuntada al Camp Nou, ma l'Atletico Madrid è riuscito a resistere negli ultimi minuti, a difendere per un pelo la vittoria ottenuta 4-0 all'andata e a conquistare così la finale di Coppa del Re. Al Barcellona non è bastato il 3-0 arrivato con la doppietta del centrocampista Marc Bernal, ennesimo prodotto della Masia classe 2007, come Yamal, e il rigore di Raphinha nel recupero del primo tempo. Flick, senza gli infortunati de Jong e Lewandowski, ha perso a partita in corso prima Koundé e poi il suo sostituto Balde. Nonostante ciò è riuscito già a 20 minuti dalla fine a portarsi a un gol dall'impresa. Il sinistro dal limite dell'area di Martin al 90' però è passato di poco sopra la traversa, mentre l'ultimo tentativo a giro di Yamal è andato troppo distante dalla porta dell'ex Atalanta e Udinese Musso. Al triplice fischio è esplosa tutta la gioia degli ospiti, che ora attendono il 18 aprile la vincente del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Simeone raggiunge la finale di Coppa del Re a 13 anni dall'ultima volta: nel 2013 fu vittoria ai supplementari contro il Real di Mourinho, l'inizio dell'epoca del Cholismo su cui ancora non è sceso il sole.