Il 3-0 non basta al Barcellona: Atletico in finale

Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid 3-0: Simeone in finaleCOPPA DEL RE
Dopo 13 anni, l'Atletico Madrid torna in finale di Coppa del Re. Al Camp Nou, in puro cholismo, i colchoneros resistono con le unghie e con i denti perdendo solo 3-0 e difendendo così il 4-0 dell'andata. A Flick non bastano la doppietta di Bernal e il rigore di Raphinha. Il 18 aprile l'Atletico sfiderà Athletic Bilbao o Real Sociedad
BARCELLONA-ATLETICO MADRID 3-0
29', 72' Bernal, 45'+5' Raphinha rig.
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé (13' Balde (71' Araujo)), Cubarsì, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri, Yamal, Fermin (64' Rashford), Raphinha, Ferran (64' Olmo). All. Flick
ATLETICO (4-4-2): Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (76' Gimenez), Cardoso, Koke (58' Sorloth), Lookman (58' Molina); Griezmann, Alvarez (69' Baena). All. Simeone
Si è a lungo respirata aria di remuntada al Camp Nou, ma l'Atletico Madrid è riuscito a resistere negli ultimi minuti, a difendere per un pelo la vittoria ottenuta 4-0 all'andata e a conquistare così la finale di Coppa del Re. Al Barcellona non è bastato il 3-0 arrivato con la doppietta del centrocampista Marc Bernal, ennesimo prodotto della Masia classe 2007, come Yamal, e il rigore di Raphinha nel recupero del primo tempo. Flick, senza gli infortunati de Jong e Lewandowski, ha perso a partita in corso prima Koundé e poi il suo sostituto Balde. Nonostante ciò è riuscito già a 20 minuti dalla fine a portarsi a un gol dall'impresa. Il sinistro dal limite dell'area di Martin al 90' però è passato di poco sopra la traversa, mentre l'ultimo tentativo a giro di Yamal è andato troppo distante dalla porta dell'ex Atalanta e Udinese Musso. Al triplice fischio è esplosa tutta la gioia degli ospiti, che ora attendono il 18 aprile la vincente del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Simeone raggiunge la finale di Coppa del Re a 13 anni dall'ultima volta: nel 2013 fu vittoria ai supplementari contro il Real di Mourinho, l'inizio dell'epoca del Cholismo su cui ancora non è sceso il sole.