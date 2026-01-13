Real Madrid, Arbeloa si presenta come nuovo allenatore. E Klopp...

"Questo club chiede di vincere e vincere ancora. Io vivo con questa ossessione". Così si è presentato alla stampa Alvaro Arbeloa, nuovo tecnico del Real Madrid, che ha preso il posto di Xabi Alonso, esonerato lunedì dalla Casa Blanca. "È un giorno speciale. Come lo sono stati tutti i giorni in cui ho fatto parte del Madrid. Ho quasi 43 anni e sono qui da 20 anni, metà della mia vita. È il miglior club della storia. Sono consapevole della responsabilità che ho e sono molto emozionato - ha detto Arbeloa ai giornalisti -. Siamo una squadra forte, lo si è visto anche in Supercoppa. Non ho ancora parlato con Mourinho, è un grande allenatore ma io sono Arbeloa e non ho paura dei fallimenti". Arbeloa debutterà sulla panchina dei Blancos mercoledì 14 gennaio nel match di Copa del Rey contro l'Albacete: "Tutti ripartiranno da zero. Vinicius? Lo vogliamo vedere come in Supercoppa: che si diverte, ride e balla. Questo è il Vini che vogliamo vedere".