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l'analisi

A Barcellona Flick ha costruito il suo capolavoro

Alessandro Sugoni
©IPA/Fotogramma

L'esplosione di Yamal, la scoperta di Raphinha, il recupero di Pedri, un'identità di gioco chiara e la voglia di imporre sempre la partita agli avversari. In sole due stagioni Hans Flick ha creato trasformato il Barcellona in una corazzata, a cui manca solo di confermarsi in Champions League. Ma il tempo è dalla loro parte

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