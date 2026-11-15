 Jesus De Miguel, il ricordo a Tenerife: lacrime e brividi nel match contro il Ceuta. Foto | Sky Sport
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Jesus De Miguel, il ricordo a Tenerife: lacrime e brividi nel match contro il Ceuta. FOTO

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Il Tenerife è sceso in campo per la prima volta dopo la tragedia dell'attaccante Jesús De Miguel, morto lo scorso 3 novembre a seguito di uno scontro di gioco. Allo stadio "Heliodoro Rodriguez Lopez", compagni di squadra e tifosi hanno tributato un lungo e sentito omaggio al loro numero 9 nella giornata del match contro il Ceuta (seconda divisione spagnola). Omaggio anche prima di Spagna-Inghilterra in Nations League

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