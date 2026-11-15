Jesus De Miguel, il ricordo a Tenerife: lacrime e brividi nel match contro il Ceuta. FOTO
Il Tenerife è sceso in campo per la prima volta dopo la tragedia dell'attaccante Jesús De Miguel, morto lo scorso 3 novembre a seguito di uno scontro di gioco. Allo stadio "Heliodoro Rodriguez Lopez", compagni di squadra e tifosi hanno tributato un lungo e sentito omaggio al loro numero 9 nella giornata del match contro il Ceuta (seconda divisione spagnola). Omaggio anche prima di Spagna-Inghilterra in Nations League
- Un minuto di raccoglimento e applausi scoscianti allo stadio "Heliodoro Rodriguez Lopez": il Tenerife ha ricordato così l'attaccante Jesús De Miguel prima della sfida contro il Ceuta, la prima gara casalinga del Tenerife dopo la tragica morte del giocatore avvenuta lo scorso 3 novembre.
- Un lungo applauso con tutti i presenti allo stadio in piedi ha accompagnato il minuto di silenzio prima della fischio d'inizio.
- Al nono minuto il gioco è stato interrotto ed è seguito un ulteriore giro di applausi, mentre sugli schermi dello stadio veniva trasmesso un video in memoria di De Miguel, come già accaduto in tutte le partite di prima e seconda divisione in Spagna nello scorso fine settimana.
- I tifosi del Tenerife hanno inoltre esposto uno striscione con la scritta: "Jesús De Miguel, 9, eternamente blu e bianco".
- Momento emozionante anche prima della parita di Nations League con la nazionale spagnola che, prima del match contro l'Inghilterra, ha osservato un minuto di raccogliamento con gli avversari e poi mostrato diverse divise con il 9 di De Miguel.