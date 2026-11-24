Giocatori under 21 con più gol nei primi 5 campionati d'Europa: tanta Serie A in top 10
La Serie A sta diventando un campionato per giovani. Nell'elenco dei migliori marcatori under 21 in Europa, ci sono cinque giocatori di squadre italiane nella top 10: Pio Esposito la conferma, Varela la sopresa. Il primo in classifica gioca invece in Liga, ma non è Lamine Yamal. Ecco l'elenco che tiene conto dei gol segnati nelle prime cinque leghe europee nella stagione 2026/27 (coppe e nazionali escluse). Dati Transfermarkt
- Gol: 4 in 10 partite
- Età: 21 anni
- Gol: 4 in 9 partite
- Età: 20 anni
- Gol: 4 in 11 partite
- Età: 21 anni
- Gol: 4 in 12 partite
- Età: 19 anni
- Gol: 5 in 10 partite
- Età: 19 anni
- Gol: 5 in 10 partite
- Età: 21 anni
- Gol: 6 in 10 partite
- Età: 20 anni
- Gol: 6 in 12 partite
- Età: 21 anni
- Gol: 10 in 13 partite
- Età: 19 anni
- Gol: 11 in 11 partite
- Età: 21 anni
- Gol: 11 in 13 partite
- Età: 21 anni
- Yann Diomande (Real Madrid)
- Arda Guler (Real Madrid)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Said El Mala (Colonia)
- Jacobo Ramòn (Como)
- Senny Mayulu (Psg)
- Chalampolos Kostoulas (Brighton)
- Carlos Espì (Real Madrid)
- Jack Hinshelwood (Brighton)
- Alieu Njie (Fiorentina)
- Vasilije Adzic (Sassuolo)
- Tidiam Gomis (Lipsia)
- Jay Robinson (Monza)
- Thomas Jorgensen (Tolosa)
- Simone Lontani (Parma)
- Adil Bourabaa (Le Mans)
- Noah Edjouma (Brest)