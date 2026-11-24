La Serie A sta diventando un campionato per giovani. Nell'elenco dei migliori marcatori under 21 in Europa, ci sono cinque giocatori di squadre italiane nella top 10: Pio Esposito la conferma, Varela la sopresa. Il primo in classifica gioca invece in Liga, ma non è Lamine Yamal. Ecco l'elenco che tiene conto dei gol segnati nelle prime cinque leghe europee nella stagione 2026/27 (coppe e nazionali escluse). Dati Transfermarkt

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