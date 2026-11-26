La classifica marcatori dell'anno solare 2026
Quasi irraggiungibile nel 2026 in Serie A, Donyell Malen si conferma ai vertici anche tra i migliori marcatori dell'anno solare in Europa. Considerando i top 5 campionati e le coppe (nazionali e internazionali), l'attaccante della Roma viaggia a 32 gol come Mbappé. Davanti a tutti c'è il Pallone d'Oro Kane, che ha già chiuso il suo anno per infortunio. Ecco perché c'è ancora un mese per prendersi la vetta... (Dati Transfermarkt)
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 17
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 17
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 17
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 17
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 18
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 18
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 19
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 19
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 19
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 19
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 20
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 21
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 21
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 21
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 21
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 24
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 26
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 27
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 28
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 32
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 32
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 33
- Gol nel 2026 (campionato e coppe): 41