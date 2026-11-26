Quasi irraggiungibile nel 2026 in Serie A, Donyell Malen si conferma ai vertici anche tra i migliori marcatori dell'anno solare in Europa. Considerando i top 5 campionati e le coppe (nazionali e internazionali), l'attaccante della Roma viaggia a 32 gol come Mbappé. Davanti a tutti c'è il Pallone d'Oro Kane, che ha già chiuso il suo anno per infortunio. Ecco perché c'è ancora un mese per prendersi la vetta... (Dati Transfermarkt)

SERIE A, I MIGLIORI MARCATORI DEL 2026