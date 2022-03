Vittoria di 'corto muso' per il Villarreal di Emery

leggi anche

Allegri: "Ora testa al Villarreal, sarà difficile"

Usando la famosa citazione di Max Allegri, il Villarreal di Emery ha vinto di 'corto muso' contro il Celta Vigo (1-0). È bastato un gol del solito Dani Parejo poco dopo l'ora di gioco per far ottenere al 'submarino amarillo' i tre punti che gli permettono di dimenticarsi il ko della scorsa settimana (1-0 contro l'Osasuna) e di preparare in serenità la sfida di Champions che si giocherà mercoledì allo Juventus Stadium. In generale, la partita non ha regalato grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo dove ci sono state poche azioni salienti. Nella ripresa, il ritmo si è un po' alzato. Dani Parejo al 64' si è inserito ancora una volta alla perfezione dentro l'area di rigore - proprio come aveva fatto contro la Juve - concretizzando al meglio l'azione del Villarreal sulla corsia di sinistra e segnando un altro gol decisivo. Con questa vittoria, il Villarreal in classifica sale provvisoriamente al sesto posto, a meno tre punti dalla zona Champions. La stessa Champions che mercoledì gli uomini di Emery proveranno a non abbandonare.