Allegri: "Ora testa al Villarreal, sarà difficile"

La Juventus esce da Genova con tre punti (3-1 contro la Sampdoria) e prosegue la striscia positiva in campionato (quella di oggi è la terza vittoria consecutiva in Serie A e il quindicesimo risultato utile di fila). Intervenuto nel postpartita, Massimiliano Allegri ha dato la sua lettura del match dei suoi: "Sul piano tecnico abbiamo giocato una buona partita, ma dobbiamo migliorare nel momento in cui dovevamo chiudere le azioni, imbucare e trovare gli attaccanti", ha commentato a Dazn. "Bisogna trovare un po' più di conoscenza tra i giocatori e capire quando affondare. Comunque abbiamo fatto bene: era importante vincere per consolidare il quarto posto e preparare la sfida contro il Villarreal ". Quella che inizierà lunedì sarà una settimana importante: "Dopo la Champions dobbiamo subito pensare di battere la Salernitana per chiudere il ciclo bene prima della sosta. Poi ci concentreremo sul rush finale: abbiamo bisogno di gente fresca anche di testa , perché questi ragazzi hanno giocato tantissimo e sempre gli stessi". Allegri ha anche risposto alle domande sul rinnovo di Dybala : "Paulo ha un discorso con la società, l'importante è averlo da lunedì con noi perché contro il Villarreal sarà una partita molto difficile e complicata".

Szczesny spiega il rigore parato

A parlare nel postpartita è stato anche Wojcech Szczesny, autore di una grande parata sul rigore di Candreva, quando il risultato era sul 2-0 per i suoi. Questa la spiegazione che il polacco ha dato sulla sua parata: "Sono stato fortunato. Me lo aspettavo centrale, ma ho visto la palla muoversi e ho detto: 'Non la tira centrale'. Ho scelto l'angolo e l'ho azzeccato. Quando un portiere para un rigore è sempre bello. Peccato per il gol preso in quel modo. Mi dispiace perché i clean-sheet mi piacciono, ma l'importante sono i tre punti. Si dice sempre che vincere aiuta a vincere, e noi anche quando soffriamo riusciamo a portare a casa la vittoria. Dobbiamo goderci questo momento e pensare di non fermarsi". Ora testa al Villarreal, che arriva mercoledì allo Stadium: "Sarà una partita difficile, ma sappiamo come affrontarli e speriamo di passare il turno".