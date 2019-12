Montpellier-Psg 1-3: Icardi ancora in gol. Navas colpito da una bottiglietta nel finale

Montpellier-Psg 1-3

41' aut. Paredes (P), 74' Neymar (P), 76' Mbappé (P), 81' Icardi (P)

Neymar, Mbappé, Icardi. Da 0-1 a 3-1 in appena sette minuti. Vince ancora il Psg, al quarto successo consecutivo in campionato e col vantaggio in classifica sulla seconda, il Marsiglia, che sale momentaneamente a otto lunghezze. A Montpellier, nella prima sfida del sabato francese, sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 41' con l'autorete di Leandro Paredes nel primo tempo. Una partita complicata che rischiava di costare punti preziosi alla capolista, poi brava a rimontare e ribaltare la partita in pochi minuti, negli ultimi venti di gara. L'episodio spartiacque arriva al 72', quando Neymar si guadagna un calcio di punizione dal limite che, in un colpo solo, porta prima all'espulsione (per doppio giallo) di Pedro Mendes, e dunque alla rete del pari con un (suo) magico destro all'angolino. Due minuti dopo l'altro capolavoro è quello di Mbappé, che salta l'uomo in area prima di infilare il pallone in rete col destro sul secondo palo. Nel finale è poi il momento di Icardi, al gol personale numero sette in Ligue 1 e undicesimo in stagione.

Bottiglietta contro Navas

Brutto momento nel finale di partita, al minuto numero 87, quando dagli spalti è stata lanciata in campo una bottiglietta d'acqua che ha colpito di striscio il portiere del Psg Keylor Navas. Gioco interrotto per qualche secondo, con l'ex Real Madrid che ha continuato regolarmente gli ultimi minuti di partita nonostante una leggera ferita sulla fronte.