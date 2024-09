Luis Enrique sul suo rapporto con la stampa. "Mi trovo bene a parlare in conferenza, ma se mi facessero firmare un contratto nel quale mi tolgono un 25%, ma anche un 50%, dallo stipendio per non parlare qui… firmerei. So però che è impossibile, i contratti obbligano sempre l'allenatore a parlare, ma se potessi lo eviterei. Soprattutto le interviste post partita". Guarda il VIDEO