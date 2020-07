Il Psg si scalda, domani amichevole col pubblico

Il calcio torna in Francia, (quasi) a pieno regime dopo l'annullamento del finale di Ligue 1 2019/20. Questo è il paradosso che domenica accadrà a Le Havre: Il Psg, in vista degli importanti impegni delle prossime settimane (non solo l'Atalanta in Champions, ma anche le finali di Coppa di Francia e di Lega il 24 e il 31 luglio), affronterà la squadra locale all'interno di un'amichevole aperta al pubblico. Dalla ripresa del calcio dopo la pandemia, si tratta del primo caso di match non a porte chiuse che vedrà in campo una squadra tra i primi cinque campionati d'Europa. Con qualche indispensabile restrizione: lo stadio del Le Havre, militante in Ligue 2, ha una capienza di oltre 25mila posti ma per l'amichevole contro il Psg sono stati emessi 4500 biglietti. Il massimo consentito per garantire il distanziamento sociale all'interno dell'impianto. E sono subito sono andati a ruba: esauriti in circa 10 minuti. Tanta voglia di calcio, all'interno di un paese dove non si giocano match ufficiali da quattro mesi.