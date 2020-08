Bordeaux-Nantes 0-0

Un punto a testa nella gara che metteva di fronte Bordeaux e Nantes. Di certo il match non verrà ricordato da qui a 10 anni per la bellezza espressa. Esistono 0-0 che però regalano molte giocate interessanti e azioni degne di rilievo ma non è questo il caso. Oggi le difese hanno disinnescato gli attacchi, che però non erano oliati a dovere. Dopo una fase di studio ci sono stati periodi del match che hanno visto un tentativo di accelerata ma il buon lavoro delle due difese è certificato dal dato relativo alle grosse occasioni da gol. Entrambe infatti non hanno superato quota 2. La squadra di Jean-Louis Gasset si è schierata con un 4-3-3 ma nemmeno i cambi a gara in corso hanno rigenerato il match. Stesso discorso per il Nantes, in campo con un iniziale 4-4-2 .



Clean sheet per entrambi i portieri: sia Benoit Costil (Bordeaux) che Alban Lafont (Nantes) hanno compiuto un intervento a testa. Il Bordeaux ha portato a casa un risultato positivo nonostante l’inferiorità numerica per l'espulsione di Mehdi Zerkane al 20° per rosso diretto.



Nonostante il pareggio a reti inviolate, il Bordeaux ha avuto più opportunità per cambiare il risultato, Nicolas de Preville ha avuto una grande occasione.



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (551-399): si sono distinti Imran Louza (81), Andrei Girotto (77) e Nicolas Pallois (74). Per i padroni di casa, Otávio è stato il giocatore più preciso con 69 passaggi riusciti.



Nel Bordeaux, il centrocampista Otávio è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (7 sui 10 totali). Il difensore Charles Traoré è stato invece il più efficace nelle fila del Nantes con 7 contrasti vinti (11 effettuati in totale).





Bordeaux (4-3-3 ): B.Costil, M.Poundjé, L.Koscielny (Cap.), P.Baysse, Y.Sabaly, T.Basic, M.Zerkane, Otávio, Hwang Ui-Jo, J.Maja, N.de Preville. All: Jean-Louis Gasset

A disposizione: E.Kwateng, J.Briand, Mexer, R.Oudin, G.Poussin, L.Benito, S.Kalu, A.Mendy, R.Pardo.

Cambi: R.Oudin <-> J.Maja (45'), J.Briand <-> N.de Preville (64'), E.Kwateng <-> M.Poundjé (75'), S.Kalu <-> U.Hwang (75')



Nantes (4-4-2 ): A.Lafont, Charles Traoré, N.Pallois (Cap.), Fabio, Andrei Girotto, I.Louza, P.Chirivella, M.Simon, A.Bamba, K.Coulibaly, S.Moutoussamy. All: Christian Gourcuff

A disposizione: B.Mendy, T.Youan, R.Pereira De Sa, M.Coco, T.Basila, D.Appiah, L.Blas, C.Jan, B.Ndilu.

Cambi: B.Ndilu <-> K.Coulibaly (67'), D.Appiah <-> C.Traoré (82'), M.Coco <-> S.Moutoussamy (83'), L.Blas <-> A.Bamba (90')





Ammonizioni: N.de Preville, O.Passos Santos, C.Traoré, P.Chirivella, B.Ndilu

Espulsioni: Zerkane (20°), Zerkane (20°)



Stadio: Matmut Atlantique

Arbitro: Benoît Bastien