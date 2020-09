Brest-Lorient 3-2

Vittoria di misura per il Brest che si aggiudica la partita valevole per la quarta giornata della Ligue 1. La squadra guidata da Olivier Dall'Oglio ha sconfitto il Lorient per 3-2. Nella girandola dei gol, l’ultima rete è firmata da Monconduit ma si rivela inutile dato che sono stati i padroni di casa ad assicurarsi i tre punti in palio facendo un bel passo avanti in classifica

La vittoria poteva arrivare con meno sofferenza ma il Brest ha deciso di complicarsi un po' la vita riuscendo comunque a vincere la sfida contro Il Lorient. Di fronte a un nutrito pubblico, tutte e due le squadre hanno scelto di attaccare piuttosto che difendersi ad oltranza e ovviamente la comune strategia ha reso la partita emozionante e spettacolare. Il 3-2 finale è la naturale conseguenza dell'atteggiamento visto in campo. Dopo aver raggiunto un vantaggio di due reti, il Brest ha forse tirato un po' troppo i remi in barca consentando un parziale ritorno degli uomini di Pelissier. Il gol che ha riaperto ogni discorso è arrivato al 92° minuto grazie alla firma di Thomas Monconduit che ha contribuito a ravvivare il finale. Dimezzare lo svantaggio però risulterà importante solo a fini statistici visto che Duverne e compagni hanno fermato ogni disperato tentativo di pareggio da parte dei rivali vincendo il match per 3-2.



Dopo che i padroni di casa si sono portati avanti di due lunghezze grazie alle reti di Perraud al 30° e Mounie al 32°, il Lorient ha accorciato le distanze con lo sfortunato autogol di Herelle al 34°, ma la rete di Honorat al 62° ha ristabilito le distanze. La rete finale di Monconduit al 92° non è servita ad evitare la sconfitta fuori casa alla sua squadra.



Nei gol del Brest significativi gli assist forniti da Perraud e Julien Faussurier. Il passaggio decisivo per la rete del Lorient è stato di Pierre-Yves Hamel.



A conferma del punteggio finale, il Brest ha avuto un maggior possesso palla (56%), e ha effettuato più tiri (14-9). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (4-6).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (406-275): si sono distinti Duverne (59), Christophe Herelle (55) e Ibrahima Diallo (45). Per gli ospiti, Thomas Fontaine è stato il giocatore più preciso con 40 passaggi riusciti.



Romain Perraud è stato il giocatore che ha tirato di più per il Brest: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Lorient è stato Yoane Wissa a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Brest, il difensore Jean-Kevin Duverne è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 13 totali). Il centrocampista Laurent Abergel è stato invece il più efficace nelle fila del Lorient con 16 contrasti vinti (22 effettuati in totale).







Brest: G.Larsonneur, R.Perraud, J.Faussurier, J.Duverne (Cap.), C.Herelle, I.Diallo, H.Belkebla, J.Le Douaron, R.Faivre, G.Charbonnier, S.Mounie. All: Olivier Dall'Oglio

A disposizione: S.Cibois, B.Chardonnet, H.Magnetti, I.Cardona, H.M'Bock, P.Lasne, L.Baal, C.Battocchio, F.Honorat.

Cambi: H.M'Bock <-> H.Belkebla (45'), I.Cardona <-> R.Faivre (58'), F.Honorat <-> J.Le Douaron (58'), C.Battocchio <-> G.Charbonnier (76')



Lorient: P.Nardi, H.Mendes, T.Fontaine, V.Le Goff, J.Morel, Q.Boisgard, E.Le Fée, Y.Wissa, L.Abergel, F.Lemoine (Cap.), A.Grbic. All: Christophe Pelissier

A disposizione: S.Diarra, M.Dreyer, S.Marveaux, T.Monconduit, J.Hergault, P.Hamel, F.Wadja, J.Laporte, U.Bozok.

Cambi: P.Hamel <-> Q.Boisgard (16'), T.Monconduit <-> F.Lemoine (67'), S.Diarra <-> E.Le Fée (68'), F.Wadja <-> L.Abergel (82')



Reti: 30' Perraud (Brest), 32' Mounie (Brest), 34' Aut. Herelle (Brest), 62' Honorat (Brest), 92' Monconduit (Lorient).

Ammonizioni: H.Belkebla, H.M'Bock, P.Hamel



Stadio: Stade Francis-Le Blé

Arbitro: Karim Abed