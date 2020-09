Nantes-St Etienne 2-2

Un punto guadagnato. Di solito si definisce coì il bottino di chi è riuscito a impattare dopo aver visto l'avversario scappare nel punteggio. A vederla dalla parte opposta invece si potrebbe dire due punti buttati. Dopo aver visto la gara prendere una brutta piega causa svantaggio di due gol, il Nantes è riuscito a chiudere sul 2-2 contro il St Etienne. Abbiamo assistito ad un match giocato a viso aperto, con l'inerzia del match che è passata più volte da una parte all'altra. Alla fine ha deciso la rete di Renaud Emond che ha segnato il gol del pareggio negli ultimi minuti della partita (al minuto 85).



Il St Etienne è riuscito a passare in vantaggio con Adil Aouchiche (al 2°), chiudendo il primo tempo con il risultato di 1-0. Al minuto 66, il gol di Yvann Maçon ha portato il St Etienne sul punteggio di 2-0. Al 71° minuto, la rete di Moses Simon ha permesso al Nantes di dimezzare lo svantaggio, ed infine Emond ha portato il risultato finale sul pareggio per 2-2.



Nei 2 gol del St Etienne decisivi nelle azioni delle reti gli assist di Yvan Neyou e Aouchiche.



Nonostante il risultato finale di parità, il Nantes ha avuto a lungo il controllo del match: oltre a un maggior possesso palla (56%), ha effettuato più tiri (15-6), e ha battuto più calci d'angolo (4-2) del St Etienne.



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (342-241): si sono distinti Pedro Chirivella (62), Andrei Girotto (47) e Mehdi Abeid (41). Per gli ospiti, Timothée Kolodziejczak è stato il giocatore più preciso con 39 passaggi riusciti.



Moses Simon è stato il giocatore che ha tirato di più per il Nantes: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il St Etienne è stato Arnaud Nordin a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte, entrambe nello specchio della porta.

Nel Nantes, il difensore Fabio è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 17 totali). Il difensore Maçon è stato invece il più efficace nelle fila del St Etienne con 9 contrasti vinti (17 effettuati in totale).







Nantes: A.Lafont, N.Pallois (Cap.), D.Appiah, Andrei Girotto, Fabio, M.Coco, P.Chirivella, M.Abeid, L.Blas, M.Simon, R.Kolo Muani. All: Christian Gourcuff

A disposizione: A.Bamba, Charles Traoré, D.Petric, R.Emond, S.Moutoussamy, R.Pereira De Sa, B.Ndilu, J.Castelletto, A.Touré.

Cambi: A.Bamba <-> M.Coco (65'), R.Emond <-> L.Blas (85'), A.Touré <-> M.Abeid (85')



St Etienne: J.Moulin (Cap.), H.Moukoudi, T.Kolodziejczak, Y.Maçon, A.Moueffek, M.Camara, Z.Youssouf, Y.Neyou, A.Nordin, D.Bouanga, A.Aouchiche. All: Claude Puel

A disposizione: R.Hamouma, A.Sidibé, L.Gourna-Douath, A.Sissoko, S.Sow, K.Monnet-Paquet, M.Rivera, J.Krasso, S.Bajic.

Cambi: R.Hamouma <-> A.Nordin (58'), L.Gourna-Douath <-> Z.Youssouf (59'), K.Monnet-Paquet <-> A.Aouchiche (76'), M.Rivera <-> D.Bouanga (77')



Reti: 2' Aouchiche (St Etienne), 66' Maçon (St Etienne), 71' Simon (Nantes), 85' Emond (Nantes).

Ammonizioni: N.Pallois, A.Bamba, A.Moueffek, A.Sidibé



Stadio: La Beaujoire-Louis-Fonteneau

Arbitro: Antony Gautier