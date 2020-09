Dopo aver stupito i compagni al PSG cantando "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno durante il rito di iniziazione, l'ex terzino della Roma si è reso protagonista di un'altra performance canora: immortalato da Marco Verratti al termine del match vinto dai parigini in casa del Reims, ecco Florenzi in versione Celentano a intonare "L'emozione non ha voce"

FLORENZI, RITO DI INIZIAZIONE SULLE NOTE DI "VOLARE"