Sconfitta per i parigini in Ligue 1 contro il Lione, 1-0 che costa il sorpasso in vetta. In pieno recupero brutto colpo alla caviglia sinistra per il fuoriclasse brasiliano: entrata durissima di Thiago Mendes, rosso diretto dell'arbitro Bastien che l'aveva inizialmente solo ammonito. Neymar, in lacrime, è uscito in in barella. Nelle prossime ore gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio