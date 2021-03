È una situazione delicata in casa Psg. Non per i risultati in campo, sebbene l’ultimo ko abbia aumentato a tre i punti di ritardo dalla vetta, ma per quanto accaduto ad Angel Di Maria e Marquinhos lo scorso weekend. A più di 24 ore dalla rapina effettuata presso le abitazioni dei due, L’Equipe ha fornito la ricostruzione di quanto successo. Tutto inizia all’intervallo della partita contro il Nantes, quando molti giocatori iniziano a intuire che qualcosa non va. Aggiornata sui primi fatti, la società attende informazioni attendibili prima di comunicarle alla rosa e la conferma arriva a metà del secondo tempo, momento in cui il vicedirettore generale, Jean-Claude Blanc, informa degli avvenimenti il ds Leonardo. Quest’ultimo scende dalla tribuna per avvisare Pochettino che provvede immediatamente a sostituire Di Maria il quale, accompagnato dal suo allenatore, esce dal campo in lacrime. In quel momento il club non ha ancora la precisa versione dei fatti, ma i compagni di squadra intuiscono che i sospetti che qualcosa non andasse erano fondati. La mente va altrove, il Nantes rimonta e vince l’incontro, ma nello spogliatoio si parla solo di quanto capitato a Di Maria, temendo che la sua famiglia sia stata rapita. La moglie dell’argentino presente a casa insieme alle due figlie, non avrebbe visto i ladri e si sarebbe accorta della rapina una volta andati via i malviventi, il trauma di un simile evento vissuto in passato non poteva non procurare uno stato di forte tensione emotiva. Nel febbraio 2015 infatti, quando Di Maria viveva a Manchester e giocava per lo United, la coppia aveva subito una rapina nel corso di una cena.