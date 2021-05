Nantes resta in Ligue 1: al Tolosa non basta l'1-0

La formazione di Kombouaré ha la meglio grazie alla vittoria per 2-1 nel match d'andata. Il gol di Bayo non basta al Tolosa che giocherà in Ligue 2 per il terzo anno consecutivo

Il Nantes resta in Ligue 1. È questo il risultato dello spareggio che ha coinvolto la squadra di Kombouaré, terzultima in Ligue 1, e il Tolosa, terzo classificato in Ligue 2. Ai viola non è bastata la vittoria per 1-0, con gol di Bayo al 62° minuto, nel match di ritorno disputato alla stadio Beaujoire. Il Nantes, infatti, è riuscito a conservare la massima serie grazie alla vittoria per 2-1 all'andata. A parità di gol ad avere la meglio è la squadra che ha segnato più reti in trasferta. Il Nantes giocherà così in Ligue 1 per il nono anno consecutivo; il Tolosa, invece, resta in Ligue 2 per la terza stagione di fila.