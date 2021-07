Come riporta l'Equipe, l'esterno marocchino è risultato positivo al Covid-19 e al momento è in isolamento. Insieme a lui si sarebbe contagiato anche il centrocampista Edouard Michut

L'ex Inter, ora del Psg, Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 e messo in isolamento: lo riporta il quotdiano francese L'Equipe. Acquistato per circa 60 milioni di euro (+ 11 di bonus) dall'Inter all'inizio della scorsa settimana, il difensore ha giocato i suoi primi minuti in maglia parigina mercoledì nell'amichevole contro il Le Mans realizzando in particolare un assist nel successo 4-0. Il 22enne nazionale marocchino, che aveva già mostrato le sue qualità mercoledì, doveva partecipare oggi alla seconda amichevole del PSG contro lo Chambly, conclusasi con un pareggio (2-2). E dovrebbe saltare anche le prossime gare di preparazione contro l'Augsburg di mercoledì prossimo e il Genoa di sabato prossimo. Anche il centrocampista diciottenne Edouard Michut è risultato positivo al coronavirus, ha aggiunto una fonte, che non ha precisato quando i due giocatori sono risultati positivi e quanto durerà il loro isolamento.