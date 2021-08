Icardi, guai alla clavicola: stop di 3-4 settimane

Problema alla clavicola per l'attaccante del Psg: gli esami hanno evidenziato una distorsione di 2° grado dell'articolazione acromioclavicolare. Per lui uno stop di 3-4 settimane

Il debutto di Messi con la maglia del Psg arriverà, probabilmente, prima del previsto. Merito, o meglio colpa, dell'infortunio occorso a Mauro Icardi. L'ex centravanti nerazzurro ha giocato titolare tutte e 4 le partite stagionali disputate fin qui dai parigini (le 3 di campionato più quella di Supercoppa francese), lasciando il segno grazie alle reti segnate nelle prime due giornate di Ligue 1. Nell'ultima contro il Brest, però, oltre a essere rimasto a secco in zona gol ha dovuto abbandonare il campo all'88' per un problema alla clavicola. Gli esami effettuati hanno evidenziato una distorsione di 2° grado dell'articolazione acromioclavicolare. Secondo quanto riportato sul sito del club, l'argentino tornerà ad allenarsi in gruppo tra 3-4 settimane. Certa, dunque, la sua assenza almeno per le prossime gare contro Reims e Clermont Foot.