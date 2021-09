Addio a Jean-Paul Belmondo, lo sport e il Psg tra le sue passioni

È morto a 88 anni lo storico attore, icona del cinema mondiale. Era un appassionato di sport, dal tennis al rugby, e fu al centro del progetto di rilancio del Psg nel 1973 che diede una nuova vita all'attuale club di Messi&Co. Il messaggio di Rudi Garcia: "Per sempre nei nostri cuori" Condividi:

Icona del cinema. Volto della Nouvelle Vague francese. Cinquant'anni di recitazione, più di ottanta film. Ma anche una grande passione per lo sport e per il calcio. Proprio il Psg - come tanti altri club francesi - ha dedicato lunghi messaggio di addio a Jean-Paul Belmondo, morto all'età di 88 anni. Storico è proprio il suo legame con l'attuale squadra di Messi, Neymar e Mbappé, perché proprio lo stesso Belmondo fu al centro al progetto di rilancio del club nella primavera del 1973. Dopo fusioni e separazioni tra diverse società, nacque (anche grazie a lui) il Psg conosciuto oggi.

Ex portiere, tra i padri del Psg Nato nel 1933 a Neuilly-sur-Seine - scrive il Psg nel suo omaggio all'attore - Belmondo era cresciuto con il Racing Club de Paris come squadra del cuore, squadra oggi tra i dilettanti della quinta serie francese. Da giovane fu portiere e capitano dei Polymusclés, l'antenato del Variety Club of France - ricorda sulle proprie pagine L'Équipe. Ma fu soprattutto vicino a Daniel Hechter - giovane imprenditore nel campo della moda e appassionato di calcio - nel progetto di rilancio del Psg nel 1973. Da lì tante amicizie nel mondo del pallone - ricorda il club parigino - tra cui quella con Just Fontaine, imbattuto recordman di reti in una singola edizione di un Mondiale (13 nel 1958) e allenatore degli esordi dell'era Hechter. In occasione della pubblicazione della rivista ufficiale del Paris Saint-Germain dedicata al 50° anniversario del club, Belmondo scrisse: "Si è detto a volte che il Psg sembrava nato dall'ispirazione di sceneggiatori, ma nessuno di loro avrebbe immaginato un destino così incredibile per una squadra di calcio. Per certi versi sì, calcio e cinema sono uguali. Ma la forza del Paris Saint-Germain sarà sempre quella di proiettare un film che sia allo stesso tempo accattivante e senza fine". Fu anche grande appassionato di rugby e tennis, diverse le sue presenze come spettatore al Roland Garros.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il cordoglio di Al-Khelaïfi e Rudi Garcia Anche l'attuale presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi si è unito al cordoglio per la scomparsa di Belmondo: "Rimarrà per sempre una figura indimenticabile del cinema e della cultura francese. Il club e i tifosi saranno per sempre grati per il supporto che ha prestato al club nei suoi primi anni per aiutarlo a crescere. Ai suoi figli, ai suoi nipoti, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il club invia il proprio cordoglio". Si unisce anche l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia: "Belmondo non era solo una delle leggende del cinema francese, ma anche un appassionato di calcio - ha scritto su Twitter -. L'incontro con Bébel (come era conosciuto, ndr) e il suo amico di sempre Charles Gérard (quando allenava l'OM, ndr) è stato un momento raro e indimenticabile. Resterai per sempre nei nostri cuori".