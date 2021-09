Il Psg va di moda: il nuovo guardaroba è di Dior

Per celebrare questa collaborazione unica, Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo Dior, ha disegnato una serie di nuove creazioni per le prossime due stagioni. "Tra mood casual e formali- ha spiegato lo stilista- questo elegante guardaroba combina sfumature di nero e blu navy, in toni appositamente progettati per la squadra. ll look casual è composto in particolare da una giacca Harrington, un maglione lavorato a maglia e una polo, il tutto rifinito con una toppa ricamata Paris Saint-Germain e le iniziali 'CD Icon', così come i derby Dior Explorer in pelle nera, punteggiato dall'iconico motivo Dior Oblique".