Pochettino: "Messi e Neymar out. Gigio? Vedremo"

Leo Messi non scenderà in campo con il Psg in questo weekend di Ligue 1. Dopo la notte da sogno contro la Bolivia - gara di qualificazione al prossimo campionato Mondiale nella quale l'argentino ha realizzato una tripletta, superando (grazie alle 79 reti complessive) il record di gol realizzati con una nazionale che apparteneva a Pelè - Mauricio Pochettino ha deciso di non convocare lui e gli altri sudamericani del Psg, Paredes, Angel Di Maria e Neymar - per la prossima gara di campionato. "Non faranno parte del gruppo di giocatori che avrò a disposizione sabato contro il Clermont visto che hanno giocato ieri notte con l’Argentina e con il Brasile. È una decisione dettata dal buon senso". Chi rischia una nuova esclusione, ma in questo caso per scelta strettamente tecnica, è Gigio Donnarumma che potrebbe vedere ancora rinviato il suo esordio in gare ufficiali con il Psg. Alla vigilia del match di Ligue 1, Pochettino ha ammesso di non aver ancora scelto il portiere titolare: "Donnarumma titolare? Non ho ancora deciso chi schierare tra i pali. Ho diverse opzioni e Gigio è una di queste", le parole dell’allenatore argentino in conferenza stampa. Pochettino che spera di recuperare Icardi e Kimpembe: "Si sono allenati con noi, speriamo siano in rosa domani”. Psg che aspetta sempre Sergio Ramos, ancora infortunato: “Non ci sarà nemmeno in Champions mercoledì, ma non sono preoccupato visto che sta proseguendo nel suo percorso di recupero. Spero di averlo al più presto a disposizione", ha affermato Pochettino.