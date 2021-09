Messi, che notte: tripletta e supera Pelé

Con una tripletta di Lionel Messi l'Argentina batte 3-0 la Bolivia in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 e la stella del Paris Saint-Germain batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé . Messi ha segnato al 14', al 64' e all'88 davanti ai 25.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19. Alla sua 153ma presenza con l'Argentina Messi ha battuto con 79 gol il record del leggendario calciatore brasiliano (77). Il detentore del record mondiale di gol in Nazionale è il portoghese Cristiano Ronaldo con 111 reti, la più recente contro l'Irlanda la scorsa settimana.

Uruguay terzo con Pereiro, crollo Cile

approfondimento

Verso Qatar 2022, la situazione girone per girone

Nelle altre partite della notte festeggia l'Uruguay. A Montevideo la Celeste regola al 92' l'Ecuador grazie a un gol targato Cagliari: cross di Nandez e colpo di testa a centro area di Pereiro, lanciato nella mischia pochi minuti prima da Tabarez. Gol che legittima una partita passata per la traversa di Valverde e un gol annullato a Vecino. La Colombia supera invece per 3-1 il Cile e aggancia l'Ecuador in quarta posizione: partita indirizzata dall'uno-due dell'ex attaccante del Livorno Borja. Al 19' va a segno su calcio di rigore, un minuto dopo infila su assist di taccco di Borrè. La Roja, con Medel, Vidal e Pulgar nell'11 di partenza, accorcia le distanze con Meneses al 56' ma al 74' è un gran tiro dalla distanza di Luis Diaz a fissare il punteggio. Tre punti d’oro per il Paraguay, vittorioso per 2-1 sul Venezuela e ora sesto in classifica. Padroni di casa avanti al 7' con Martinez e a segno per il 2-0 in avvio di ripresa con Romero. Inutile il gol della bandiera del difensore del Brescia Chancellor per la Vinotinto.