Non è stato l'esordio da titolare al Parco dei Principi che Lionel Messi aveva sognato. Nel match di campionato del Psg contro il Lione, il primo dall'inizio davanti ai suoi nuovi tifosi, l'argentino è stato sostituito da Mauricio Pochettino al 75', con il risultato fermo sull'1-1. Il cambio non è stato preso bene dalla Pulga, che ha lasciato il campo con un'espressione piuttosto perplessa e non ha stretto la mano al suo allenatore. Il Psg ha poi vinto il match grazie al gol di Icardi nei minuti di recupero