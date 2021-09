Pochi giorni dopo la polemica per la mancata stretta di mano con Pochettino al momento del cambio, il Psg comunica che l'argentino non ci sarà col Metz per una contusione al ginocchio

Leo Messi non ci sarà causa infortunio nella sfida di campionato contro il Metz di mercoledì sera, valida per il turno infrasettimanale di Ligue 1. Come riportato nel bollettino ufficiale diramato dal Paris Saint-Germain, il fuoriclasse argentino non prenderà parte al match per una contusione al ginocchio sinistro. Messi, si legge nel comunicato, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una contusione ossea e nelle prossime 48 ore ci saranno nuovi aggiornamenti in merito alle sue condizioni. Pochettino, dunque, dovrà fare a meno di Messi – ancora a caccia della sua prima rete con il Psg – per il prossimo match.