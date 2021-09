L'Equipe svela l'ingaggio che la stella argentina percepirà a Parigi: 30 milioni di euro netti per la stagione 2021/22, di cui uno in criptovalute. L'accordo prevede anche un'opzione di rinnovo fino al 2024. Nel prossimo biennio il fuoriclasse argentino potrebbe guadagnare 40 milioni all'anno grazie a un bonus fedeltà

Un accordo complessivo da 110 milioni di euro netti per tre anni : è quello che lega Lionel Messi e il PSG . A svelare l'entità dell'accordo che lega l'ex stella del Barcellona al club francese è L'Equipe, che ricostruisce tutti i possibili guadagni del 34enne argentino tra quote fisse e bonus.

Il premio fedeltà

Legato al PSG da un contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2024, Messi guadagnerà per il suo primo anno a Parigi 30 milioni di euro netti. Una cifra di poco superiore alla metà di quanto il sei volte Pallone d’oro guadagnava fino a giugno a Barcellona e pari a quella percepita in Francia da Neymar, che in primavera ha rinnovato fino al 2025 con un anno in opzione. Il fuoriclasse di Rosario potrebbe però vedere il suo ingaggio aumentare del 30 per cento già nella prossima stagione, grazie a un premio fedeltà da 15 milioni di euro lordi (10 netti) che potrebbe essere replicato anche sul contratto della stagione 2023/24. Mossa che garantirebbe a Messi un ingaggio di 40 milioni di euro all'anno per il biennio successivo, portando a 110 milioni l'accordo complessivo.