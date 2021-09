All'82' di Metz-Psg, sul punteggio di 1-1, i padroni di casa mettono il pallone fuori per consentire ai medici di soccorrere l'infortunato Boulaya. Alla ripresa del gioco, Mbappé restituisce sportivamente la palla agli avversari, ma lo fa con un pallonetto che rischia di scavalcare Oukidja. Il portiere è bravo a evitare un gol che avrebbe generato molte polemiche

Episodio da non credere durante Metz-Psg, match valido per la 7^ giornata della Ligue 1. Al minuto 82', sul punteggio di 1-1, Boulaya resta a terra dopo un contrasto con Danilo. Il Metz mette il pallone fuori per permettere ai medici di soccorrere il centrocampista algerino. Quando il gioco riprende, Mbappé restituisce il pallone ai padroni di casa. Tuttavia lo fa con un lancio che rischia di sorprendere il portiere avversario: il pallone è indirizzato sotto la traversa, Oukidja riesce a evitare il gol con un riflesso spettacolare. Il Psg segnerà il gol del definitivo 2-1 al 95’ con la rete di Hakimi.