La Pulce festeggia il primo gol in campionato con la maglia del Psg, segnando la rete che chiude la partita contro il Nantes. Un gol “alla Messi”, con un sinistro perfetto a trovare l’angolo lontano dopo una discesa solitaria. Con il Psg, l’argentino aveva già segnato 3 gol in Champions

Non aveva ancora segnato nel suo nuovo campionato, Leo Messi. Il primo gol in Francia è arrivato quasi agli sgoccioli della sua sesta presenza in Ligue1, a mettere il sigillo sulla vittoria contro il Nantes: 3-1 finale, con il gol-lampo di Mbappè (2'), il pari di Kolo Muani (76'), il nuovo vantaggio del Psg grazie all'autorete di Appiah (82') e, a 3' dalla fine, il gol di Messi "alla Messi".



Una rete che l'argentino fa sembrare semplice grazie alla classe con cui rende tutto naturale, dalla conduzione di palla in velocità assolutamente perfetta al movimento improvviso con cui, al limite dell'area, rientra sul suo sinistro sfruttando la sovrapposizione di Hakimi. Il mancino a fil di palo, alla sua maniera, è la logica conclusione di tutto.



E se il primo gol in campionato è arrivato solo a fine novembre (anche se va detto che, tra infortuni e nazionale, Messi ha saltato 7 gare di Ligue1), la media-gol in Champions è di tutto rispetto: 3 partite giocate e 3 gol.