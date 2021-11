Il brasiliano, sostituito nel match contro il Saint Etienne, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra con danni ai legamenti. Per lui 2021 già concluso e perderà anche l'inizio del 2022. Intanto Verratti è tornato in gruppo

Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar almeno per un mese e mezzo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra con danni ai legamenti. È questo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante brasiliano dopo l'infortunio rimediato nel match contro il Saint Etienne. Il Psg, in un comunicato, ha specificato che "si prevede un'indisponibilità del giocatore di 6-8 settimane". Un nuovo punto sulle condizioni verrà effettuato tra 72 ore per valutare l'evoluzione. Il 2021 in campo di Neymar, dunque, si conclude anzitempo: il brasiliano finora aveva collezionato 14 presenze stagionali, tra Ligue 1 e Champions League, siglando tre reti.